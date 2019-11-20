«دو» تطلق منصة عالمية المستوى للاتصال بين الأجهزة والآلات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، منصة متقدمة وعالمية المستوى للتحكم في الاتصال بين الأجهزة والآلات (M2M) وتم تصميم المنصة الجديدة بهدف توفير حلول تحكم متكاملة لتمكين العملاء من إدارة شرائح وتقنيات وخدمات الاتصال عبر أجهزة متعددة من خلال بوابة مركزية ذاتية الخدمة تتسم بمستوى عالٍ من الحماية والمرونة والجودة.

وتساهم تقنيات الاتصال بين الآلات والأجهزة في تغيير شكل ومضمون نماذج عمل المؤسسات، لا سيما مع التوقعات بأن يصل عدد الأجهزة المتصلة إلى 20 مليار جهاز بحلول العام [1]2020.

وفي ظل التوقعات التي تشير إلى نمو هذا المجال في دولة الإمارات ، ستساهم منصة دو في تمكين المؤسسات من إدارة شرائح الاتصال الخاصة بها بشكل سلس وأكثر كفاءة عبر جميع تطبيقات الأجهزة مثل نقاط ومنافذ البيع وتتبع أساطيل المركبات وحلول كاميرات المراقبة وغيرها.

وقال هاني علي، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع حلول المؤسسات في دو: «تشهد تقنية الاتصال بين الآلات والأجهزة تطورات بوتيرة متسارعة مع توجه الشركات حول العالم نحو الاستفادة من الحلول الذكية التي توفرها هذه التقنية ».