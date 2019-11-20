«الإمارات للألمنيوم» تزيد إمداداتها لـ«بي إم دبليو» الألمانية حتى 2022

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس عن عزمها زيادة إمداداتها من الألمنيوم المصنّع محلياً إلى شركة «بي إم دبليو» الألمانية وتستخدم مجموعة السيارات الألمانية معدن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ 2013 في محركات وهياكل مركباتها.

وزار ممثلون عن «بي إم دبليو» مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي بدبي للاحتفال ببدء الاتفاقية الجديدة.

وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أكبر موردي سبائك إعادة الصهر، والتي تستخدم بشكل رئيس في صناعة السيارات حول العالم والمعتمدة بشهادة معيار فرقة العمل الدولية للسيارات 16949: 2016، وهو أحدث المعايير العالمية لصناعة السيارات ويهدف إلى ضمان إدارة الجودة في سلسلة توريد السيارات العالمية.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: «تتمتع مجموعة «بي إم دبليو» بمعايير عالية لجودة المعدن بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ونفخر بتمكننا من المحافظة على ثقة المجموعة على مدار السنوات الست الماضية ومواصلة علاقتنا خلال العقد المقبل».