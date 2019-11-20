عروض متجولة لترويج العلامات التجارية الصينية في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظم المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية ندوة شاندونغ للعروض المتجولة للعلامات التجارية لإطارات السيارات وعدد من المنتجات الأخرى في دبي. جاءت الفعالية في إطار جهود متواصلة تهدف إلى تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق» وتسعى لإنشاء منصة التعاون الثنائي والمنفعة المشتركة.

شاركت في الندوة لي جين مستشار الإدارة الاقتصادية والتجارية في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وأكدت أن زيارة وفد المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بشاندونغ إلى الإمارات تأتي لتعزيز للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالي الاقتصاد والتجارة.

وأكد فينجوى يو – رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بشاندونغ، إن العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد توطيداً بمرور الوقت. وحتى يوليو 2019. وأشار إلى أن مقاطعة شاندونغ لها 101 مشروع ومؤسسة تستثمر في الإمارات بقيمة تصل إلى 490 مليون دولار (1.8 مليار درهم). وخلال الاجتماع روج المجلس الصيني لـ 7 مشروعات رئيسية وذلك في مجال الإطارات المطاطية، والآلات، والتعدين والطاقة الجديدة.