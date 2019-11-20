ندوة لـ«مالية دبي» لتعزيز شراكة القطاعين

المصدر: دبي - البيان

عقدت دائرة المالية بحكومة دبي في مقرّ الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي بأبراج الإمارات، ندوةً للتعريف بسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وهدفت الندوة التي استضافت عدداً من كبار المسؤولين في حكومة دبي، إلى التعريف بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها المحدد في الإطار الأوسع للسياسة الحكومية، وآليات دراسة المشاريع القائمة على الشراكة، فضلاً عن أهمية دور صانعي القرار في منظومة الشراكة.

كذلك شهدت الندوة إعلان مزيد من التفاصيل المتعلقة بمؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي كانت الدائرة أعلنت الشهر الماضي عن عقده في شهر أبريل من العام المقبل.

وقال عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: «الخطوات المدروسة التي تتخذها الدائرة في سبيل تطوير منظومة قوية ومستدامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص نابعة من حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان والزوار، وتوجيهاتها الرامية إلى تطوير الإمارة بوصفها أحد المراكز التجارية والسياحية والمالية الرائدة في العالم، مشيراً إلى أن الالتزام بالأهداف الواردة في خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030، يجعل التمويل البديل للمشاريع «حافزاً لتحقيق ضرورات استراتيجية إضافية مثل التنويع الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع ريادة الأعمال والصناعة المحلية».

وأضاف: تتطلع الدائرة باستمرار إلى تعزيز الاستدامة المالية للقطاع العام وإتاحة الحوافز للنمو الاقتصادي بدبي.

وقال عارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية: تعتزم الدائرة عقد مؤتمر موسّع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبريل 2020، بهدف عرض منظومة الشراكة أمام مستثمرين وصانعي سياسات على المستويين العالمي والمحلي، وتشجيع الحوار بين المعنيين من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص بشأن فرص الشراكة المتاحة بين القطاعين في إمارة دبي، فضلاً عن تعريفهم بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن الاستفادة المثلى من تلك الفرص.

تركيز

ومن المقرّر أن ينصبّ تركيز المؤتمر على عدد من الجوانب، أبرزها الإطار التنظيمي الذي وضعته إمارة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستراتيجية التي وضعتها دائرة المالية في هذا الشأن، وفق ما أوضحت منى عبد الله مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في الدائرة.