50 مصنعاً مشاركاً في معرض «صنع في أم القيوين»

المصدر: أم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وله دور محوري في تعزيز الناتج المحلي للدولة، ولا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية.

وأشار سموه إلى أهمية تشجيع التنمية الصناعية وبناء خارطة طريق نحو الاستثمار في القدرات وتعزيز الابتكار وتطوير المهارات اللازمة للارتقاء بالقطاع الصناعي وجعله في صدارة القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي العالمي من خلال تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ونشر التقنيات المتقدمة في القطاعات الصناعية الرئيسية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه معرض وملتقى «صنع في أم القيوين» في نسخته الأولى الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في قاعة البيت متوحد بأم القيوين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة والصناعة واتحاد الغرف بالدولة، حيث يجمع أكثر من 50 مصنعاً وشركة على مستوى إمارة أم القيوين، بالإضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة.

وقام سمو ولي عهد أم القيوين بتكريم الجهات المشاركة والمساهمة في تنظيم المعرض. وحضر الافتتاح الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وفيرناندو لويس ليموس سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة، ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال.

رعاية كريمة

وقال خلفان أحمد مسفر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، إن المنتدى والمعرض يقام برعاية كريمة وتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور وتشريف من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، موضحاً أن الملتقى هو حصيلة جهود طيبة مشتركة بين كل الجهات ذات العلاقة.

ريادة الأعمال

وقال عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن وزارة الاقتصاد على ثقة بأن معرض وملتقى «صنع في أم القيوين» سيمثل محطة مهمة لتحفيز ريادة الأعمال الوطنية وتشجيع الأنشطة الصناعية في أم القيوين، وبالتالي تنشيط الأسواق المحلية وتعزيز صادرات دولة الإمارات إلى الأسواق الخارجية.

رافد للاقتصاد

من جانبه أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بالصناعة، وتعمل على تنمية الصناعة لتكون رافداً للاقتصاد الوطني، ومساهماً في خلق فرص العمل، وعاملاً لجذب الاستثمارات الأجنبية، ووسيلة لنقل التقنيات الحديثة ونقل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأوضح أن الإمارات تمتلك قاعدة صناعية متنوعة وكبيرة تشمل صناعات الطائرات والصناعات العسكرية والصناعات البحرية والأدوية والبتروكيماويات ومواد البناء والمعارض والسياحة وغيرها.

قاعدة صلبة

قال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرفة التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات: إن الإمارات استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تأسيس قاعدة صلبة، انطلق منها القطاع الصناعي نحو مزيد من النمو والتقدم والقدرة على التنافسية.

الاستدامة الاقتصادية

وأوضحت عايشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، أن من أهداف إقامة هذا المعرض هو تسليط الضوء على أصحاب المشاريع والمصانع في الإمارة خاصة والإمارات بشكل عام، والمساهمة في تحقيق رؤية أم القيوين 2021 من خلال الاستدامة الاقتصادية عن طريق تنمية الصناعات، والتركيز على التكامل مع القطاع الخاص لبناء مستقبل أساسه المعرفة والبحث والتطوير.