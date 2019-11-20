إنجاز 60 % من مشروع «مِركاز عجمان» بـ 600 مليون درهم

المصدر: عجمان - البيان

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع المركز التجاري «مركاز» 60%، والذي تبلغ التكلفة الإجمالية له 600 مليون درهم، ومن المتوقع أن يكون الافتتاح الرسمي مع نهاية عام 2020، ويقع المشروع على مساحة 7,920 متراً مربعاً على طريق الشيخ محمد بن زايد في عجمان.

وقال يحيى الجسمي، مدير عام مجموعة عجمان القابضة: «سيكون «مركاز» مثالاً حياً على روح الإبداع التي تتحلى بها مجموعة عجمان القابضة والتزامها الدائم تجاه السوق الوطنية التي تزاول فيها المجموعة أعمالها».

ويتماشى إطلاق مِركاز مع رؤية عجمان 2021، التي تهدف إلى إقامة مجتمع سعيد من خلال تبنِّي مفهوم الاقتصاد الأخضر. ومن المتوقع استقطاب أكثر من 3,5 ملايين سائح لزيارة عجمان بحلول عام 2021 وتوفير 4,235 غرفة في الإمارة خلال هذه الفترة.

وذكر أن فكرة المشروع هي تقديم تجربة جديدة مبنية على مفهوم الترابط الاجتماعي بالاستفادة من التطورات الأخيرة التي حدثت في عجمان، مشيراً إلى أن هذا المركز التجاري هو الأول من نوعه في عجمان، وما سنقدمه سيكون مختلفاً تماماً عن المراكز التجارية الموجودة في جميع أنحاء العالم.

ويضم المركز التجاري الجديد أكثر من 100 متجر و15 مطعماً فاخراً و13 منفذاً لبيع المأكولات والمشروبات، ومنطقة ترفيهية عائلية، وحدائق، ومركزاً رياضياً وصحياً، وهايبر ماركت متكاملاً يمتد على مساحة 15,000 متر مربع. وستتولى شركة سينيبولس إنشاء مجمع سينمات يتضمن 11 قاعة سينمائية على مساحة 46,360 قدماً مربعة.