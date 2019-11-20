تعاون سوق أبوظبي العالمي ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية اتفاقية تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتسهيل العمليات التجارية بين إماراتي أبوظبي ورأس الخيمة، من خلال تبادل الرؤى والأفكار في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز فرص الإعارة في كلتا الولايتين القضائيتين.

وقّع الاتفاقية ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، والدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة للشركات الدولية.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: «سعداء بتوقيع الاتفاقية مع مركز رأس الخيمة للشركات الدولية، لتزويد شركائنا بفرص تجارية قيّمة، وبما يتماشى مع جهودنا لدعم تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة، إذ نتعاون بشكل مستمر مع الجهات الحكومية على تزويد الشركات بمسار قوي لممارسة الأعمال التجارية في جميع الدولة.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للشركات الدولية: «يشكّل التعاون بين ولايتين قضائيتين متميزتين في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات في القطاع خطوة مهمة من شأنها المساعدة على ترسيخ مكانة الدولة الريادية بوصفها وجهة للمستثمرين العالميين».

وقال الدكتور سمير الأنصاري: «نحرص على تطوير العلاقات مع الجهات المعنية التي تساعدنا على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، ويهدف التعاون مع «أبوظبي العالمي»إلى تعزيز جميع المجالات بشكل مستمر».