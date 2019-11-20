مؤتمر في دبي يبحث تحديات قطاع الضيافة

المصدر: دبي - البيان

يبحث مؤتمر اقتصادي إيجاد أصحاب الخبرات والمواهب والاحتفاظ بهم، والقدرة على تلبية متطلبات المتعاملين المتغيرة، ومواكبة توجهات السوق، باعتباره من أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الفنادق والضيافة في الشرق الأوسط.وتحت مظلة الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة تنعقد فعاليات مؤتمر تنمية الإيرادات 2019 في 4 ديسمبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وقالت منى فرج، مدير الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة، إنه رغم مواجهة الشركات العديد من الصعوبات، فإن هذا القطاع يواصل توسعه وتطوره على نحو متسارع بما يسمح بالتغلب على هذه الصعوبات واجتيازها.