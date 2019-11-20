«حقوق وأسرار الفرنشايز» في غرفة الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ورشة تدريبية بعنوان (حقوق وأسرار الفرنشايز)وذلك بالتعاون مع رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز.وأوضح سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة، أن الورشة تستهدف رواد ورائدات الأعمال، مشيراً إلى أهمية الورشة ودورها في التعريف بمجال الفرنشايز وحقوق الامتياز سواء لصاحب العلامة التجارية أو للمستفيد منها، لاسيما أن رواد الأعمال المواطنين في الفجيرة لديهم مشاريع ناجحة ذات أفكار مبتكرة ومنها ما حظيت بامتياز تجاري على المستويين المحلي والدولي.

وتناولت الورشة بالتفصيل صناعة الفرنشايز من المحلية إلى العالمية وأهمية الفرنشايز ومميزاته وهيكله الاستراتيجي والجانب القانوني في الفرنشايز وأنواع عقوده وعلاقة المانح والممنوح في حقوق الامتياز.