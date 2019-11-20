3 مليارات درهم تصرفات عجمان العقارية في الربع الثالث

المصدر: عجمان- البيان

بلغ حجم التصرفات العقارية في إمارة عجمان نحو 3 مليارات درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأفاد التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بأن الدائرة سجّلت خلال الربع الثالث 123 مبايعة، وقدرت أعلى مبايعة أراضٍ بقيمة 19 مليون درهم في حي الياسمين الذي تصدر قائمة أكثر الأحياء تداولاً، في حين شهد القطاع الجنوبي أعلى نسبة تداول. كما أكد التقرير الصادر تسجيل أعلى قيمة رهن بحوالي 40 مليون درهم من إجمالي 26 عملية رهن تم تسجيلها من قبل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.