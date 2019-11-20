8000 شركة من 160 دولة في «حرة الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

دعت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خلال مشاركتها في قمة البرج للأعمال للرؤساء التنفيذيين التي عقدت مؤخراً في موريشيوس، بحضور أكثر من 200 رئيس تنفيذي يمثلون كبرى الشركات العالمية ورجال الأعمال، إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز والخدمات المتنوّعة التي توفرها لشريحة واسعة من المستثمرين في قطاعات مختلفة، لتكون منطلقاً لهم للوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك في الأسواق الاستراتيجية القريبة من إمارة الشارقة، لتعزيز تنافسيتها وتحسين فرصها في النمو والتوسع.

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، خلال كلمة ألقاها إلى جانب 60 متحدثاً من الرؤساء التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم، أن المنطقة غدت منصة رائدة لمزاولة الأعمال مع العالم بأسره من خلال استقطابها لأكثر من 8000 شركة من 160 دولة، معتبراً أنها غيّرت المفهوم التقليدي للمناطق الحرة وحوّلتها إلى مدن داخل مدن توفر كل الاحتياجات المهنية والشخصية للمستثمرين وشركاتهم في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الشارقة، وذلك عن طريق المزايا التنافسية التي تقدمها، فضلاً عن إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وإمكانية إعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100%، وتحويل الأموال بنسبة 100% مجاناً، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل سواء للأفراد أو الشركات، إلى جانب مجاورتها للموانئ الرئيسية على خليج عمان وبحر العرب.

ونجحت المنطقة الحرة في تعزيز سمعتها الرائدة في عالم الأعمال كبيئة استثمارية متكاملة، حيث تم تكريمها خلال الملتقى بعد أن حصدت جائزة أفضل المناطق الحرة العالمية للعام 2019، والتي تم اختيارها من قبل شبكة أندية الرؤساء التنفيذيين، كما حصل سعود سالم المزروعي على جائزة تقديرية، وذلك تقديراً لإسهاماته وإنجازاته كونه مديراً للمنطقة الحرة.