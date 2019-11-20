مجمع «إي.زي.دبي» للتجارة الإلكترونية يستقطب «تريبو آي إل جي»

المصدر: دبي- البيان

كشفت «إي.زي.دبي» عن أنّ المنطقة المخصصة للتجارة الإلكترونية والواقعة ضمن المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» تواصل استقطاب نخبة شركات التجارة الإلكترونية العالمية، التي تسعى إلى تقديم خدمات رائدة في الأسواق الإقليمية، وهو ما توّج في انضمام شركة «تريبو آي إل جي»، الشركة الرائدة في إدارة التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات التسويق الرقمي، إلى أبرز الشركات العاملة ضمن المنطقة اللوجستية.

وتمثل الخطوة دفعة قوية باتجاه ترجمة أهداف «استراتيجية التجارة الإلكترونية»، والرامية إلى تحفيز التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي. وتم تأسيس الشركة الجديدة كمشروع مشترك بين «تريبو» الإيطالية، وهي شركة عالمية متخصصة في تقديم حلول التجارة الإلكترونية والمدرجة في بورصة ميلانو، ومجموعة «إنترناشيونال لوكجيري غروب»، الموزع الرئيسي والمنتج للسلع الفاخرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «نرحب بانضمام تريبو أي أل جي إلى نخبة شركات التجارة الإلكترونية المساهمة في دعم قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة. ويكمن أهمية موقع الشركة في إي.زي.دبي بكونه يعزز حضورها في بيئة أعمال مثالية، بحيث يمكنها التوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً بسهولة وسرعة».

وشهدت «إي.زي.دبي» نمواً متسارعاً كمجمع رائد للتجارة الإلكترونية منذ افتتاحها في أوائل عام 2019، واستقطبت العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة في قطاع التجارة الإلكترونية مثل أمازون ونمشي ونون.كوم. وتواصل المنطقة التي تبلغ مساحتها 920 ألف متر مربع جهودها في استقطاب الشركات.

استراتيجية التجارة الإلكترونية

تعمل دبي الجنوب في إطار «استراتيجية التجارة الإلكترونية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى جعل إمارة دبي منصة لوجستية عالمية ليبلغ حجم التجارة الإلكترونية 12 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2023، ومن المتوقع أن تسهم «تريبو أي أل جي» في زيادة القيمة السوقية للشركات في القطاع الذي يخدم المنطقة من خلال خدماتها المتكاملة لإدارة التجارة الإلكترونية والحلول الرقمية، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال ومعارفها المميّزة في التحول الرقمي، بما في ذلك شبكتها الإقليمية في قطاع الرفاهية والفخامة.