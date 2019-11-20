انطلاق المخيم التدريبي الأول لروّاد الأعمال في عجمان غداً

المصدر: عجمان - البيان

تنطلق غداً فعاليات المخيم التدريبي لرواد الأعمال، الذي تنظمه مؤسسة الإمارات بالتعاون مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة عجمان، ويعد الحدث الأول من نوعه في إمارة عجمان، ويقام على مدار يومين في جراند مول، مستهدفاً فئة الشباب حتى عمر 35 عاماً، لتعزيز مساهمة رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني.

ثقافة الريادة

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: «يسهم المخيم التدريبي في غرس ثقافة الريادة بين فئة الشباب وتشجيعهم على بدء مشاريعهم الخاصة، ونحن في اقتصادية عجمان نسعى من خلال مشاركتنا في هذا الحدث وبالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص إلى دعم الشباب الإماراتي، من خلال تمكينهم من المعرفة والأدوات الأساسية في مجال الأعمال، وتوفير الفرص والتسهيلات والامتيازات التي تتيح لهم المجال للمنافسة في الأسواق المحلية، عبر تنمية واستدامة أعمالهم في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية».

نموذج العمل

وتتضمن أجندة المخيم تدريب المشاركين خلال اليوم الأول على مدخل وأساسيات ريادة الأعمال، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وشرح نموذج العمل التجاري، فيما سيتضمن اليوم الثاني للمخيم تنافس المشاركين في إعداد خطة عمل المشروع، وسيتم تقييمها من قبل لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين الذين سيحظون بالعديد من الامتيازات، أهمها توفير مساحة مجانية لمدة عام كامل لإقامة مشاريعهم في جراند مول، والإعفاء من رسوم عضوية غرفة عجمان، والمشاركة في المعارض التي تنظمها الغرفة داخل وخارج الدولة، والحصول على امتيازات برنامج تعزيز التابع لاقتصادية عجمان.