«ستوراج كرافت» تنظم سلسلة فعاليات في الإمارات لحماية البيانات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ستوراج كرافت» المتخصصة في حماية البيانات نتائج بحث أجرته مؤخراً على المستوى العالمي وتبيّن فيه تزايد القلق في صفوف المؤسسات والشركات حول العالم بشأن نمو البيانات بخطى متسارعة ومن دون قيود.

وأظهر البحث أن بنى تكنولوجيا المعلومات في العديد من المؤسسات غير ملائمة وغالباً ما تعجز عن ضمان استمرارية الأعمال في حالات انقطاع توفر البيانات. ولهذه الأسباب، سيلقي خبراء من شركة «ستوراج كرافت» الضوء على بعض الحلول المجدية والمفيدة من أجل حماية البيانات وإدارتها بشكل أفضل، وذلك خلال فعاليات في دبي والشارقة والفجيرة الأسبوع الجاري.

وقال فلوريان ماليتسكي، المدير الأول لقسم تسويق المنتجات عالمياً لدى شركة «ستوراج كوافت»: تعاني الشركات بمختلف أحجامها وفي عدد كبير من القطاعات من الازدهار والتقدم في أسواق اقتصادية مندفعة بالبيانات.

وقد بلغنا نقطة لم تعد فيها المؤسسات قادرة على التماشي مع البيانات بأحجام كبيرة وإدارتها. فبنى تكنولوجيا المعلومات التحتية المعاصرة تحتاج إلى نظام لحماية البيانات يضمن سلامة هذه البيانات وإمكانية الوصول إليها في جميع الأوقات حتى في حالة انقطاعها.

وقال 86 % من المستطلعين إنهم يرون أن حجم البيانات سيزداد عشرة أضعاف أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة، و80 % منهم عبروا عن قلقهم حيال أثر هذا النمو على مؤسساتهم والمخاطر التي قد يفرضها عليها.

هذا وكشف البحث أيضاً عن المخاوف المتعلقة بسوء إدارة نمو البيانات إذ إن 64 % من المستطلعين يتوقعون زيادة في التكاليف التشغيلية و47 % منهم يتوقعون عدم القدرة على عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بسرعة في حال انقطاع توفر البيانات و39 % منهم يتوقعون التعرض أكثر لمخاطر أمنية.