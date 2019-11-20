برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية يستعرض تجاربه

المصدر: دبي ـ البيان

استعرض المشاركون في برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية مشاريعهم أمام عدد من الخبراء والمستثمرين خلال جلستين أقيمتا مع اختتام أعمال الدورة الخامسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال بدبي، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي لاستشراف فرص الشراكات الاستثمارية.

ويعد البرنامج الأول من نوعه لتفعيل التعاون والشراكة بين المشاريع الناشئة في كلٍ من دبي والقارة الأفريقية، ويضم البرنامج 4 شركات ناشئة إماراتية ومثلها أفريقية بهدف تبادل الخبرات والتقييم من قبل عدد من كبار رواد الأعمال من الإمارات وأفريقيا.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن مستقبل الشركات الناشئة في السوق الإماراتية الأفريقية واعد، كما سلطوا الضوء على الفرص التي تمنحها السياسات الاقتصادية المستنيرة.