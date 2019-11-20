«بوينغ» و«إمبراير» تطلقان مشروعاً دفاعياً مشتركاً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بوينغ» و«إمبراير» عن إطلاق مشروع دفاعي مشترك يهدف إلى تعزيز وتطوير أسواق جديدة للطائرة متعددة المهام والنقل الجوي تحمل اسم «C-390 ميلينيوم». وسيحمل المشروع اسم شركة «بوينغ إمبراير - ديفينس»، وسيبدأ العمل بعد حصول المشروع المشترك بين الشركتين على الموافقات التنظيمية والتوافق مع شروط الإغلاق.

وقال مارك ألين، رئيس «بوينغ» للشراكة مع «إمبراير»: ستستفيد الشركة الجديدة من التعاون القائم بين شركتينا في مجالي الطيران التجاري والحربي، لتحقيق الاستفادة القصوى من أحدث تقنيات طائرات «C-390 ميلينيوم»، عند دخولها الخدمة وقيادة الجيل الجديد من النقل الجوي.

وتعتبر «390C- ميلينيوم» طائرة نقل مصممة لإرساء معايير جديدة لهذه الفئة من الطائرات، إلى جانب ما تتصف به من مواصفات تشغيلية. وتعمل هذه الطائرة على جسر الهوة في مجال النقل الجوي ليتمكن من مواكبة زيادة القدرة على الحركة والتصميم القوي والمرونة العالية والتكنولوجيا الحديثة التي أثبتت جدارتها، والصيانة الأسهل والأكثر كفاءة.

ويمكن للطائرة القيام بمجموعة متنوعة من المهام، مثل التزود جواً بالوقود، ونقل البضائع والقوات العسكرية، والإنزال الجوي والمظلي، والبحث والإنقاذ، إضافة إلى مكافحة الحرائق من الجو ودعم مهمات الإغاثة الإنسانية.

وقال جاكسون شنايدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إمبراير للدفاع والأمن: «يمثل اسم مشروعنا المشترك بين «إمبراير» و«بوينغ» الشراكة القوية التي ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية العالمية لهذه الطائرة الرائعة، وتوسعة نطاق انتشارنا في الأسواق المستهدفة، وتحقيق قيمة أكبر لبرنامج الطائرة، لنتمكن من توفير أفضل الخيارات لعملائنا في المستقبل».

وكانت الطائرة «C-390 ميلينيوم» قد حصلت على شهادة الاعتماد المدنية من وكالة الطيران الوطنية البرازيلية في 2018، ووصلت الآن إلى مرحلة الإنتاج الكامل. وفي أغسطس 2019، وقعت البرتغال عقداً لشراء خمس طائرات، ومن المتوقع تسليمها في 2023. واستلمت القوات الجوية البرازيلية أول طائرة لها في 4 سبتمبر 2019. ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرة الثانية إليها خلال الربع الأخير 2019.

وستحصل «إمبراير» على 51% من ملكية شركة «بوينج إمبراير ديفنس»، بينما تملك «بوينغ» الحصة المتبقية البالغة 49%. وتعد الشراكة في هذا الطراز من الطائرات أحد مشروعين مشتركين يجمعان بين الشركتين.

مشروع

أثمر تعاون «إمبراير»، وبوينغ عن «بوينغ البرازيل التجاري» وهو عبارة عن مشروع مشترك يضم عمليات الطيران التجارية تمتلك فيه «بوينغ» 80%، و20% لشركة «إمبراير». ويخضع المشروع لموافقة الجهات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.