نظام تحكم جديد في أسطول «الاتحاد للطيران»

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «كولينز أيروسبيس»، التابعة لشركة «يونايتد تكنولوجيز» اتفاقية دعم لمدة 10 سنوات مع «الاتحاد للطيران».

تغطي الاتفاقية 72 طائرة من طراز بوينغ 787-9 التابعة لأسطول الاتحاد للطيران من خلال برنامج إجارة الأصول التجارية «ديس باتش» الموَرد من شركة كولينز أيروسبيس، والذي يضمن توافر إلكترونيات الطيران وتقنيات الاتصال عالية الأداء للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتمثل هذه الاتفاقية تقديم أول برنامج خدمة قائم على الأداء من شركة كولينز أيروسبيس إلى الاتحاد للطيران.

وستوفر «كولينز أيروسبيس» قطع غيار مهمة في الموقع وخدمات الصيانة بما في ذلك تحديثات البرنامج، وإمكانية الوصول إلى قاعدة الأصول التجارية الخاصة بطراز بوينغ 787 في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المساعدة الفنية المتعلقة بإلكترونيات الطيران.

وستقدم الشركة أيضاً تجربتها في هكذا نوع من المنتجات، نظراً لتجربتها كمزود متكامل لنظام عرض سطح السفينة الخاص بطراز بوينغ 787 ونظام تنبيه الطاقم وأجهزة التحكم التجريبية والمكونات والأنظمة الإلكترونية المهمة الإضافية الموجودة على متن الطائرة.

وقال كريج برايس، نائب الرئيس والمدير العام لخدمات ودعم إلكترونيات الطيران في كولينز أيروسبيس: يقلل برنامج ديس باتش من الحاجة إلى استخدام قطع الغيار الموجودة في المستودعات، وبالتالي توفير أموال شركات الطيران، ويحسن من أداء الطائرات وتواجدها في مواقعها من خلال ضمان جودة إلكترونيات الطيران وموثوقيتها العالية وتوافرها.

وأضاف: نحن ملتزمون بتقديم دعم عالمي لطيران الاتحاد ونتطلع إلى إقامة علاقة طويلة وناجحة.