وفود عالمية تشيد بابتكارات ومشاريع شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أشادت وفود عربية وعالمية بالابتكارات والمشاريع التقنية والخدمات التي تعرضها القيادة العامة لشرطة دبي بمنصتها في معرض دبي للطيران 2019. واستعرضت شرطة دبي في منصتها دراجة «هوفر» المطورة الجديدة، والتي تستطيع الطيران على مستوى منخفض للوصول إلى أماكن الحوادث والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتتميز بقدرتها على الطيران لمدة 40 دقيقة عبر التحكم فيها عن بعد، وفي حال استخدامها من قبل شرطي فإنها قادرة على الطيران لمدة 25 دقيقة، كما أنها صديقة للبيئة نظراً لاستخدامها الطاقة الكهربائية، وتتميز بخفة وزنها وسرعة طيران يصل إلى 96 كيلومتراً في الساعة.

واستعرضت المنصة 3 طائرات بدون طيار، الأولى هي طائرة «m210» والتي تستخدم في رصد الحركة المرورية والتعامل مع الحوادث والأزمات، وتحتوي على ٣ أنواع من الكاميرات هي «الحرارية» و«كاميرات التقريب» و«كاميرا التصوير الجمالي»، وبإمكانها إجراء نقل مباشر لمركز القيادة والسيطرة حول الحالة المرورية أو الأزمة التي يتم التعامل معها.

أما الطائرة الثانية والتي تحمل اسم «انسبير 2» فتختص بتصوير الفعاليات كالفعاليات الرياضية والاحتفالات، وتتميز بدقتها العالية في التصوير ووضوح الرؤية فيها. أما الثالثة والتي تسمى «مافيك برو2» فهي متخصصة في المسوحات الأمنية ودخولها للمناطق الضيقة نظرا لصغر حجمها.

كما تعرض شرطة دبي للجمهور منصة «ecrime» على الشبكة العنكبوتية والخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور الخاصة بالجرائم الإلكترونية بصورة سهلة، كشكاوى الابتزاز والاختراقات التقنية والاحتيالات المالية.