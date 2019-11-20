تعاون بين «أمرك» و«سي إيه إي» لتوفير خدمات تدريب مستدامة

المصدر: دبي - وام

وقع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة (أمرك)، وشركة «سي ايه إي»، خلال معرض دبي للطيران 2019، مذكرة تفاهم لتقديم خدمات تدريب مستدامة في منطقة الشرق الأوسط، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على توفير مجموعة من خدمات دعم التدريب في الإمارات، ومواقع أخرى في أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وستشتمل خدمات التدريب المستدامة التي يقدمها «أمرك» و«سي ايه إي» على صيانة ودعم أجهزة المحاكاة، وأجهزة التدريب، والدعم اللوجيستي للعملاء المتعاقدين، وتطوير المقررات الدراسية والمدربين، والتي ستوفر جميعها فرص أعمال مكافئة تدعم قطاع الصناعة المحلي.

مذكرة تفاهم

وقال عبد الحكيم المفلحي الرئيس التنفيذي في أمرك: تمثل مذكرة التفاهم جهود أمرك المتواصلة للتعاون والاستثمار مع أبرز الجهات والمؤسسات العالمية في قطاع الطيران والدفاع مثل شركة «سي ايه إي».. إن الشراكات طويلة الأمد مع عملائنا تشكل أساس نموذج أعمالنا، ونحن نتطلع إلى التعاون مع الشركة لتحسين قدراتنا وتنويعها من خلال جلسات التدريب المحسنة التي تزود المحترفين على المستوى المحلي والدولي بأحدث المهارات المتطورة واللازمة للتعامل مع أبرز التحديات الدفاعية. وقال مارك أوليفر سابورين، نائب الرئيس ومدير عام وحدة الدفاع والأمن الدولي في «سي ايه إي»: نحن فخورون بشراكتنا مع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة.