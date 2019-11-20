طيران «آستانا» يوقع خطاب نوايا لطلب 30 طائرة ماكس

المصدر: دبي - رويترز

قالت شركة طيران إير آستانا الناقلة الرسمية في كازاخستان، إنها وقعت خطاب نوايا لطلب شراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس لشركة الطيران الاقتصادي التابعة لها التي أطلقتها حديثاً فلاي اريستانا.

وقالت الناقلة التي يضم أسطول شبكتها الرئيسية طائرات إيرباص وإمبراير، إنها واثقة من قدرة بوينغ على حل المشاكل التي أدت لمنع تحليق الطائرة عقب حادثي تحطم.

وقالت آلما علي جوتشينوفا مسؤولة التخطيط لدى الشركة للصحفيين في معرض دبي للطيران: نجعل الطيران في متناول اليد لشعب كازاخستان، مضيفة أن شركة الطيران الاقتصادي التابعة ستبدأ في استقبال طائرات في أواخر عام 2021.

وأضافت أن الشركة تعتزم حيازة عدد 15 طائرة مباشرة وقد تمول الباقي من خلال صفقة إيجار، مضيفة أن إير آستانا لن تغير تركيبة أسطولها الرئيسي. وقال مصدر مطلع في سياق منفصل إن شركة طيران أخرى لم يُعلن اسمها وقعت طلبية شراء مؤكدة لعدد 10 طائرات بوينغ 737 ماكس 7 وعشر طائرات بوينغ ماكس 10.