«فوربس»: طلبية «طيران الإمارات» تطور مهم

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت مجلة «فوربس» الأمريكية الطلبية الجديدة التي اتفقت «طيران الإمارات» بشأنها أمس مع شركة «إيرباص» بأنها تطور مهم في استراتيجية الناقلة. ونشرت المجلة أمس تقريراً عن اتفاقية بين «طيران الإمارات» و«إيرباص» ضمن فعاليات «معرض دبي للطيران 2019»، طلبت بموجبها شراء 50 طائرة من طراز إيرباص «أيه 350».

وذكر التقرير أن الطلبية الجديدة تعزز مرونة بين «طيران الإمارات» وقدراتها التنافسية، في ظل اتجاه غالبية الناقلات الجوية حول العالم إلى تشغيل رحلات جوية ذات مسافات أقصر ولا تحتاج إلى التوقف في مراكز دولية للطيران، الأمر الذي يقتضي شراء طائرات صغيرة أو متوسطة الحجم.

وأضاف أن هذه الطلبية تعكس اتجاهاً من جانب الناقلة صوب الرحلات متوسطة المسافات، ويشير إلى مرونتها وقدرتها على خدمة أسواق الطيران باستخدام طائرات أخرى بخلاف إيرباص «أيه 380» وبوينغ «777-300 ئي آر» ذوات الحجم الكبير.

وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه يتكامل ويتزامن مع اتجاه آخر لتعزيز اتفاقية تبادل الرموز مع شقيقتها الصغرى «فلاي دبي»، حيث تتيح لها الاتفاقية خدمة وجهات لا يصل إليها أسطولها حالياً، ومنها على سبيل المثال العاصمة الفنلندية هلسنكي.