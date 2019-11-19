«بالما» تعتزم شراء 20 طائرة من «داش 8-400»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دي هافيلاند» الكندية المحدودة للطائرات عن قيام شركة بالما القابضة المحدودة «بالما» بتوقيع «خطاب نوايا» لشراء ما يصل إلى 20 طائرة من طراز داش 8-400. وسيعمل الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز عقد الشراء النهائي.

وقال مولاي عمر العلوي، رئيس شركة بالما: سبق وأن قامت بالما بشراء طائرات جديدة من طراز داش 8-400 وتأجيرها لكلٍّ من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة الخطوط الجوية الرواندية وشركة فالكون لخدمات الطائرات. واليوم أصبحت بالما أول شركة تأجير طائرات في العالم تقوم بطلب شراء طائرات من طراز داش 8-400 تَتَمتع بمقصورة ركاب ذات الفئات المزدوجة. إن لطراز داش 8-400 استخدامات عدة وفُرصاً كثيرة للتطوير، وما قرارنا اليوم إلا تأكيد على ذلك.

من جهته، قال أنس بناني العضو المنتدب لشركة بالما: «من وجهة نظرنا كمؤجر للطائرات، نعتبر أن تخصُص شركة دي هافيلاند كندا يُشكل مصدر دعم قوي وذي قيمة عالية لطائرة داش 8-400. حيثُ لا تنحصر قيمة الطائرة في مرونتها التشغيلية الفائقة ووسائل الراحة الخاصة بالركاب وبصمتها البيئة المنخفضة فحسب، بل تَشمل أيضاً تركيز فرق المبيعات والدعم في شركة دي هافيلاند كندا على تطوير هذا الطراز متعدد الاستخدامات.

وقال تود يونج، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دي هافيلاند كندا: «سعدنا للغاية بخطاب النوايا الذي قدمته شركة بالما لشراء 20 طائرة من طراز داش 8-400، خاصة أن ذلك يأتي بعد فترة وجيزة من انتقال برنامج طائرات داش 8 إلى دي هافيلاند كندا».