«مصر للطيران» تتعاقد على 9 طائرات

المصدر: دبي- د ب أ

أعلنت شركة مصر للطيران تعاقدها على تسع طائرات جديدة، خلال فاعليات معرض دبي الدولي للطيران 2019. وقالت مصر للطيران، في بيان صحفي، إنها أبرمت صفقتين مع شركة «آيركاب» الأمريكية لتأجير الطائرات بهذا الصدد.

وأعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن بالغ تقديره لشركة «آيركاب» لدعمها لمصر للطيران في تنفيذها لاستراتيجيتها الطموحة ورؤيتها المستقبلية لتطوير أسطولها.

وأضاف: يسعدني تواجدي في معرض دبي للطيران ليس فقط للإعلان عن صفقاتنا الجديد بل وتعزيز أواصر التعاون المستمر مع «آيركاب» شريكنا الاستراتيجي في تطوير أسطول شركتنا.

وقال: نسعى جاهدين لتقديم كل ما هو أفضل من خدمات، تلبي متطلبات ورغبات عملائنا حول العالم من خلال ضم طرازات جديدة متطورة، تتمتع بقدر كبير من الإمكانات والرفاهية لراحتهم، وتقديم تجربة سفر جديدة، تلبي تطلعاتهم في كل رحلة يسافرونها على متن مصر للطيران».