«صن إكسبرس» تشتري 10 طائرات «ماكس»

المصدر: دبي - أ ف ب

أعلنت مجموعة بوينغ عن صفقة مع «صن إكسبرس» التركية للنقل الجوي لتزويدها بعشر طائرات من طراز «737 ماكس 8» بقيمة 1.2 مليار دولار، تضاف إلى طلبية أخرى تشمل 32 طائرة من طراز «ماكس».

ورغم حظر الطيران المفروض على هذا الطراز، قال يانس بيسكوف الرئيس التنفيذي للشركة التركية خلال معرض دبي للطيران: «لدينا ثقة كاملة بأن بوينغ ستزوّدنا بطائرة آمنة يمكن الاعتماد عليها». ومنذ مارس الماضي، مُنعت كل الطائرات من نوع «بوينغ 737 ماكس» من التحليق بعد تحطّم طائرة من النوع نفسه تابعة لشركة الطيران الإثيوبية في رحلة بين أديس أبابا ونيروبي، ما أدى إلى مقتل 157 شخصاً.

وقبل ذلك تحطّمت طائرة تابعة لـ«لايون اير» الإندونيسية من الطراز نفسه، ما أسفر عن سقوط 189 قتيلاً قبالة سواحل إندونيسيا.

وفي سبتمبر الماضي، دخلت بوينغ في المرحلة الأخيرة لتطبيق تعديلات طلبت منها بهدف رفع حظر الطيران عن طائرتها «737 ماكس».