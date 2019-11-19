«إينوك» تتعاون مع «غو إير» لتزويد وقود الطائرات

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مجموعة «إينوك» اتفاقية تعاون مع «غو إير»، شركة الطيران الأسرع نمواً في الهند، تزوّد المجموعة بموجبها وقود الطائرات لأسطول «غو إير» من الطائرات التجارية في مطار دبي الدولي.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: تمتلك إينوك بصمة واضحة في تطوير قطاع الطيران المحلي منذ 1995، وتربطها صلات تعاون وثيقة بمطارات دبي.

واليوم، وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به دبي، بالتزامن مع سهولة الوصول من مطاراتها إلى كافة أنحاء العالم، فإننا نسعى للمساهمة بدور أكثر فعالية في تحقيق الرؤية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمحور رئيسي لقطاع الطيران على مستوى المنطقة. وأضاف: فخورون بشراكتنا مع «غو إير» ويسعدنا أن نسهم بدورٍ إيجابي في تطوير عملياتها في دبي.

من جانبه، قال هارجيندر سينغ بهاسين، نائب رئيس قطاع المطارات في «غو إير»: يسرنا عقد هذه الشراكة مع مجموعة إينوك، وكلنا ثقة بأن تعاوننا سيثمر عن تعزيز حضور «غو إير» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي ضوء النجاح الكبير والنمو المتواصل الذي تحققه أعمال إينوك في قطاع الطيران بالإمارات، تواصل المجموعة توسعة شبكتها التي تغطي حالياً أكثر من 200 مطار في 25 دولة.