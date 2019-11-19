«إمارات» تستعرض خدمات الدعم اللوجستي

المصدر: دبي - البيان

شاركت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» في معرض دبي للطيران 2019، ضمن الجناح المخصص للمؤسسة، بهدف تعزيز حضورها والتعريف بخدمات الدعم اللوجستي التي تقدمها، ممثلةً في شريكها الاستراتيجي «أموجيت» لتعبئة وقود الطائرات في جميع مطارات دبي.

وقال سالم بن سلوم، مدير أول مبيعات الطيران في «إمارات»، إن المؤسسة تحرص على المشاركة في معرض دبي للطيران لعرض خدماتها المميزة في خدمة تمويل وقود الطائرات، واستعراض أحدث التقنيات التي تستخدمها «أموجيت»، واستقطاب العديد من مستهلكي وقود الطيران، وممثلي الشركات الدولية.

جدير بالذكر أن «أموجيت» قد حازت العديد من الجوائز في مجال خدمة التزويد بالوقود لقطاع الطيران الذي يُعدّ دليلاً على تطبيق أعلى معايير التميز والجودة.