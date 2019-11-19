%30 حصة المنطقة من طائرات «إيرباص»

المصدر: دبي - وام

كشف دافيد فيلوبيلاي، مدير التسويق في شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات عن إمكانية تصنيع طائرات رجال أعمال على طراز الطائرة «إيه 380» فائقة الكفاءة والمؤلفة من طابقين، والتي كانت الشركة قد أعلنت وقف إنتاجها في فبراير الماضي وتوقيف تسليمها في 2021.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، على هامش معرض دبي الدولي للطيران 2019: الطائرة إيه 380 أثبتت نجاحاً كبيراً لإيرباص وهي تُبلي بلاءً حسناً مع طيران الإمارات وخطوط الطيران الأخرى في المنطقة.

ونحن بدورنا سنواصل العمل على إرضاء عملائنا فهي من أشهر الطائرات التي قمنا بتصنيعها من وجهة نظر العملاء والركاب وهي من الطائرات التي ستستمر في الأجواء لسنوات طويلة وربما نرى طائرة رجال أعمال على طراز إيه 380 في يوم ما مستقبلاً.

أهمية كبيرة

وأكد الأهمية الكبيرة التي تمثلها منطقة الشرق الأوسط للشركة الأوروبية العملاقة، مشيراً إلى أن نحو 1000 طائرة ركاب تابعة لإيرباص تجوب أنحاء العالم، بالإضافة إلى نحو 200 طائرة رجال أعمال، 30 % منها تعمل لدى شركات في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في الإمارات والسعودية.

كما أكد المسؤول الدولي أهمية الاستثمار في طائرات رجال الأعمال في الفترة المقبلة.. لافتاً إلى أن معرض دبي الدولي للطيران يشهد عرض إيرباص للطائرة «319 سي جي» التي تحتوي على أرحب وأعلى مقصورة مقارنة بجميع طائرات رجال الأعمال العاملة الأخرى في العالم.

وكشف دافيد فيلوبيلاي عن قيام الشركة بإدخال تحسينات جديدة على طائرات رجال الأعمال لديها من شأنها توفير الوقود بنسبة 15 % والتحليق بدون توقف إلى مسافات أبعد عن السابق.

وكانت شركة «إيرباص» أعلنت في بيان لها في 14 فبراير 2019 وقف إنتاج طائراتها من طراز «إيه 380» العملاقة، وذلك بعد أن خفّضت طيران الإمارات حجم طلبياتها من الطائرات العملاقة.. وسيتم تسليم آخر نوع من هذه الطائرات في عام 2021.