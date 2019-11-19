كبار الشخصيات يزورون جناح «السعودية للصناعات العسكرية»

المصدر: دبي - البيان

شهد جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في معرض دبي للطيران، زيارة عدد من كبار الشخصيات، وذلك في المشاركة الأولى للشركة في معرض دبي للطيران، وزار الجناح كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والمهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI، وعبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، واللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي نائب قائد القوات المشتركة، والعميد عايض الجعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية «ناس القابضة».

وقام الضيوف بجولة تعرفوا من خلالها على أحدث التقنيات والأنظمة العسكرية والدفاعية التي تستعرضها شركة SAMI في المعرض، كما تم إطلاعهم على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لشركة SAMI وهي شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكملة للطائرات AACC.