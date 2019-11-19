رئيس الأركان يبحث مع مسؤولين عسكريين تعزيز التعاون المشترك

المصدر: دبي - وام

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه في معرض دبي للطيران 2019 كلاً على حدة، الفريق محمد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، والفريق الركن ذياب صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة الدفاع البحريني، والفريق السير جون لورمير كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط البريطاني، والفريق أول تان سري داتو سري قائد القوات الجوية الملكية الماليزي، والفريق أول المتقاعد راحيل شريف قائد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، واللواء الركن الطيار محمد سعيد المغيدي أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ورومان غولوفشينكو رئيس لجنة الدولة للشؤون العسكرية الصناعية البيلاروسي، والفريق مهندس التسليح تييري كارليير مدير التطوير الدولي في المفوضية العامة للتسليح الفرنسي.

وتم خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون، التي تربط بين الإمارات ودول الضيوف وخاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

حدث عالميكما تم تبادل الأحاديث حول أهمية انعقاد معرض دبي الدولي للطيران، باعتباره حدثاً عسكرياً عالمياً، يستقطب كبار الشركات العالمية المصنعة لأنظمة الطيران، ويؤمه كبار المسؤولين وصناع القرار من دول المنطقة لما يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول العالم.

وأشاد الضيوف بحسن إدارة وتنظيم المعرض، وما يشهده من إقبال متواصل، يبرهن على نجاح دولة الإمارات وريادتها في صناعة المعارض.