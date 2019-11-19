«الاتحاد للشحن» تستعين بمنصة «كارجو 1» لتوسيع حضورها العالمي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة «الاتحاد للطيران»، عن تعزيز استراتيجيتها للتحول الرقمي من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع منصة الشحن والتوزيع الرقمي cargo.one «كارجو 1».

وتم توقيع اتفاقية الشراكة على هامش منتدى «كارجو كونكت» المتخصص بقطاع الشحن والخدمات اللوجستية، والذي أقيم بالتزامن مع معرض دبي للطيران. وبذلك تنضم «الاتحاد للشحن» إلى نخبة مميزة من خطوط الطيران العالمية التي تقدم خدماتها عبر منصة cargo.one لمئات العملاء في مجال الشحن الجوي cargo.one.

وتقدم «الاتحاد للشحن» من خلال الاتفاقية الجديدة طريقة جديدةً للحجز لعملائها في القارة الأوروبية، الذين سيتاح لهم الاستفادة من خدمات الشحن الرائدة التي تقدمها الشركة عبر المنصة الإلكترونية، في خطوة جديدة تشير إلى التزام «الاتحاد للشحن» بدعم الابتكار والوصول إلى أوسع شريحة من العملاء.

وقال عبد الله محمد شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والخدمات اللوجيستية في مجموعة «الاتحاد للطيران»: «لطالما كانت «الاتحاد للشحن» السباقة في مواكبة تقنيات العصر وتعزيز الابتكار، وهو ما يظهر في حجم الاستثمار الذي خصصته الشركة على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية لبرنامج التحول الرقمي الرائد الذي تنفذه على مختلف المستويات، سواء في الخدمات الأساسية أو منصات العملاء».

وأضاف شديد: «تأتي هذه الشراكة الجديدة لتمثل مرحلة جديدة تضيف إلى النجاح الكبير الذي حققناه عبر منصتنا الخاصة التي تجري من خلالها حالياً حوالي 38 %من الحجوزات في شركتنا، وبفضل الاستثمار القوي الذي التزمنا به في مجال التقنيات الرقمية، فقد تمكن فريقنا التقني من إجراء التعديلات اللازمة على واجهة برمجة التطبيقات خلال وقت قياسي، لتمكين الشركة من ربط خدماتها بشكل فعال وسلس مع منصة cargo.one».

وتجمع منصة cargo.one أكثر من 300 وكيل شحن من مختلف أرجاء القارة الأوروبية، حيث نجحت في استقطاب هذه الكوكبة بزيادة شهرية بنسبة 20 %. وبإضافة شبكة «الاتحاد للشحن» العالمية إلى المنصة، سيتاح لوكلاء الشحن المتعاقدين مع المنصة الوصول من أوروبا إلى أسواق جديدة في أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا وأفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة - بما في ذلك سيدني وكوالالمبور وجاكرتا. وتسهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز مكانة المنصة وصدارتها لقطاع الحجز الإلكتروني، وهو ما صرح به موريتز كلاوسن، المدير الإداري في cargo.one.

وكشفت «الاتحاد للشحن» عن بدء توفير خدماتها عبر منصة cargo.one تدريجياً اعتباراً من أمس، لتصل قريباً إلى جميع الأسواق الأوروبية الكبرى.