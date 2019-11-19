طائرة «الاتحاد غرينلاينر» أول شراكة بيئية للحد من الانبعاثات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، وشركة «بوينغ» المصّنعة للطائرات، عن «شراكة بيئية» هي الأولى من نوعها، سيتم من خلالها استخدام طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» بتصميم خاص لتجربة المنتجات والإجراءات والمبادرات المخصصة لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطائرات.

وستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلة بيئية على متن طائرة «بوينغ 787» من أبوظبي إلى بروكسل، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2020، للكشف عن مبادرات مختلفة متعلقة بالبيئة.

وتبدأ طائرة «الاتحاد غرينلاينر» عملياتها أوائل السنة المقبلة لتستخدم من قبل الشركتين لدراسة وتقييم مبادرات الاستدامة، فيما يتم تشغيل الطائرة في رحلات مجدولة عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران. وستدعو الشركتان، الشركاء الاستراتيجيين من مزودي الأجهزة إلى منظمي الأجواء الجوية للانضمام إليهما لتحديث تدابير الفعالية، واستكشاف سبل جديدة على متن «الغرينلاينر».

الأخضر والأزرق

وكشف توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران وستانلي ديل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» والرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية، عن التصميم الخاص باللونين الأخضر والأزرق خلال معرض دبي للطيران 2019.

وقال « ستسلّط طائرة «الاتحاد غرينلاينر» على الالتزام المشترك للاتحاد و«بوينغ» بتشجيع ممارسات الاستدامة في قطاع الطيران. تمثل الرسومات الزرقاء المتموجة أهمية المياه في الحياة وفي الثقافة العربية، وأفكار «السماء الزرقاء» الضرورية للتقدّم بمبادرات عملية متجددة لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية تدريجياً».

من جهته، صرّح ديل قائلاً «غيّرت طائرة «بوينغ 787 دريملاينر» بشكل كبير مفهوم الطيران التجاري، فقد أدى تصميمها المذهل والتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة إلى زيادة الفعالية من حيث استهلاك الوقود، وبالتالي انبعاثات كربونية أقل».

إعلانات قريبة عن الناقلة الجديدة

توقع توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، أن تصدر سلسلة إعلانات في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة بشأن الناقلة الجديدة منخفضة التكلفة التي تؤسسها مع العربية للطيران.وأضاف «جدول كامل من الإعلانات بنهاية الربع الأول، وفي الربع الثاني».

ورفض الخوض في التفاصيل أو الكشف عن الوجهات التي ستخدمها شركة الطيران الاقتصادي. وقال إن أمام الاتحاد طريقاً طويلة لتصبح رابحة. وأضاف «ما زلنا متقدمين قليلاً عن الموقع الذي نخطط له. وإذا واصلنا التركيز فسنرى شركة قوية للغاية».