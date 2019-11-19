البواردي: «دبي للطيران» استقطب كبرى الشركات العالمية

المصدر: دبي-وام

قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع بجولة زار فيها عدداً من الشركات الأجنبية المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للطيران في دبي، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

واطلع معاليه خلال الجولة على عرض أهم الشركات الأجنبية حيث بدأ جولته في شركة BOING واطلع فيها على أهم وأحدث ما تنتجه الشركة من طائرات، كما زار معاليه جناح شركة MBDA واطلع على ما تنتجه من صواريخ وأنظمة، وشركة RAYTHEON المتخصصة في أنظمة الدفاع، مروراً بشركة LOCKHEED MARTIN كبرى شركات الصناعات العسكرية في العالم، وشركة DASSAULT الفرنسية، وشركة EDGE، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة ALSALAM.

وأكد معاليه خلال جولته تميز المعرض الذي يشهد المشاركة الأولى لجناح الفضاء بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء لعرض آخر التطورات في هذا القطاع المهم، كما أشار معاليه إلى أن المعرض استطاع استقطاب كبرى الشركات العالمية لتشارك بأحدث منتجاتها من طائرات وأنظمة ومعدات كونه يعد فرصة مهمة للتعرف على أحدث التقنيات والمشاريع والمعدات والطائرات والأنظمة متعددة المهام في مجال الطيران.

وفي ختام جولته الأولى أثنى معاليه على مستوى تنظيم المعرض الذي حقق نجاحاً ملحوظاً ونمواً هائلاً من انطلاقه وحتى اليوم، ودوره الفاعل في التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير الصناعات الدفاعية الإماراتية محلياً وقطاع الطيران إقليمياً وعالمياً، وعلى كافة الجهود المبذولة لظهوره بمكانة تليق بهذا القطاع المهم.