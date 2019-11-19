وكيل وزارة الدفاع يبحث التعاون مع مسؤولين هندي وبريطاني

المصدر: دبي - وام

استقبل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في معرض دبي للطيران 2019 كلاً على حدة الفريق جوي هارجيت سينغ اورورا نائب قائد القوات الجوية الهندية، والفريق جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، والوفود المرافقة للضيوف.

ورحب الظاهري بالضيوف وبحث معهم علاقات الصداقة وأوجه التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الضيوف بالتنظيم المتميز لمعرض دبي للطيران 2019 هذا العام وما تضمنه من فعاليات متميزة والعروض الحية للطائرات والمقاتلات، وازدياد عدد الشركات العالمية المشاركة في المعرض ما يعكس أهميته وتميزه عالمياً.