تعاون بين وزارة الدفاع وأمريكا في أمن التكنولوجيا

المصدر: دبي - وام

وقّعت وزارة الدفاع بحضور معالي محمد أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، مذكرة تفاهم مع إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع الأمريكية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2019، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقّع المذكرة عن وزارة الدفاع لواء ركن طيار إسحاق صالح البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات، وهايدي غرانت مديرة إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ممثلين عن الجانبين.

تهدف المذكرة إلى مناقشة القضايا والاهتمامات المتعلقة بأمن التكنولوجيا وتعزيز هدف مشترك يتمثل في حماية تكنولوجيا الدفاع، وتسهيل مجالات التعاون والتدريب وتبادل أفضل الخبرات والدروس المستفادة.