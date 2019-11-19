«الإلكترونيات المتقدمة» تستعرض حلولها المتطورة في الدفاع والطيران

المصدر: دبي- البيان

استعرضت شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، خلال مشاركتها في نسخة العام 2019 من معرض دبي للطيران، مجموعتها المتطورة من منتجات وحلول إلكترونيات الطيران، وحلول أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني C5ISR، ومنتجات وحلول الحرب الإلكترونية.وأكد عبد العزيز الدعيلج، الرئيس التنفيذي للشركة، أن معرض دبي للطيران يعد إحدى أهم الفعاليات في صناعة الطيران على مستوى العالم، بعد أن تطور على سنوات ليتحول إلى منصة مثالية للشركات التي تتطلع لتوسيع آفاق أنشطتها.

وتستعرض الشركة أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني C5ISR المتطورة التي تشمل نظام وإدارة المعلومات الأمنية، والعمليات المتعلقة بإدارة أحداث الأمن السيبراني (SIEM)، وصمام نقل البيانات (Data Diode)، ونظام المراقبة الجوية (AOS)، وأنظمة القيادة والسيطرة (C4ISR).