«هورايزون» توقّع اتفاقية لشراء 12 مروحية

المصدر: دبي - البيان

وقعت أكاديمية «هورايزون» الدولية للطيران اتفاقية مع شركة «بيل تكسترون إنكوربوريشن» لشراء 12 طائرة مروحية من نوع 505 Bell. وتتميّز أكاديمية هورايزون، والتي يوجد مقرّها في منطقة مطار العين الدولي والمتخصّصة بالتدريب على الطيران، بكون أسطولها يضم طائرات Bell فقط، وهي تستخدمه في توفير خدمات رائدة للتدريب على الطيران لصالح الطلّاب على المستويين المحلّي والدولي ضمن القطاعين المدني والعسكري على حد سواء.

وقال حارب ثاني الظاهري، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هورايزون الدولية للطيران: سنتمكّن بواسطة أسطولنا من تلبية أحدث المتطلّبات التقنية لدى الطيّارين الطموحين، خصوصاً بعدما أدخلنا إليه الطائرات الجديدة ذات المحرّك المفرد والمقمرة الزجاجية، حيث سيتم التدريب بأفضل شكل ممكن على التحليق بطائرات مروحية عصرية عند عودة الطيّارين للالتحاق بوحداتهم.

من جهته، قال سمير رحمان، المدير العام لشركة «بيل» في أفريقيا والشرق الأوسط: يسعدنا العمل مع الفريق الرائع في أكاديمية هورايزون الدولية للطيران التي تتمتّع بمكانة بارزة جداً على المستوى الإقليمي في تدريب طيّاري الطائرات المروحية، وسوف يساهم اختيارهم لطائرات Bell 505 في توسعة مجموعة الخدمات التي يقدّمونها، وذلك عبر مروحيات جيدة تتميّز بتقنياتها العالية.