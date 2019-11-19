أول طائرة مسيّرة بالطاقة الشمسية قادرة على الطيران بحمولة ثقيلة

المصدر: دبي - البيان

استعرضت شركة ليوناردو، أحدث استثماراتها في أول طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية في العالم قادرة على الطيران المتواصل مع حمولات ثقيلة.

كانت ليوناردو قد استثمرت في «سكايدويلر»، الشركة الناشئة المتخصصة في تطوير الجيل المستقبلي من الطائرات غير المأهولة. ويتمثل هذا الاستثمار بعضوية في مجلس الإدارة، وكمستثمر رئيس في التكنولوجيا، وشريك في المشروع.

وستشارك ليوناردو في هندسة وتطوير الطائرة الجديدة، وذلك من خلال مد فريق «سكايدويلر» بهندسة متخصصة في مجال الطيران، ومراقبة الجودة، ودعم عملية التطوير من خلال إتاحة استخدام مرافق اختبار ليوناردو.

قال لوران سيسمان، مدير الأنظمة غير المأهولة لدى ليوناردو: «تعد شركة ليوناردو مستثمراً رائداً في شركة «سكايدويلر»، ويرجع السبب في اختيارنا لدعم هذه الشركة إلى ثقتنا التامة في تفوقها في مجال الأنظمة غير المأهولة عالية التحمل، وهي تحقق الاستفادة القصوى من التقنية المستخدمة في الطائرة التجريبية «سولار إمبلس» التي تعمل بالطاقة الشمسية لتطوير واختبار وتصنيع أول طائرة بدون طيار تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل في العالم، ولديها القدرة على استيعاب حمولات كبيرة بمدى طيران وتحمل غير محدود.

ستتمكن البلدان القريبة من خط الاستواء من استغلال الإمكانات الكاملة لمثل هذه الطائرة التي تمتاز بقدرات تحمل وطيران مستمر لمهام المراقبة. ولم يكن الأمر مجرد صدفة أن تكون أبوظبي نقطة إقلاع طائرة «سولار إمبلس 2» في العام 2015 للقيام برحلتها حول العالم، وأن نقوم بتقديم «سكايدويلر» في المعرض».

يذكر أن الأعمال التطويرية لهذه الطائرة الأولى من نوعها في العالم ستتم في منشأة «سكايدويلر» في إسبانيا. وسيشارك قسم ليوناردو للطائرات في أنشطة التطوير عن طريق فريق متخصص.