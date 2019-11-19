موسكو تسلّم الهند صواريخ إس400 بحلول عام 2025

المصدر: دبي-د ب ا

أعلن رئيس شركة «روستيخ» الروسية سيرجي تشيميزوف، بدء بلاده إنتاج أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات «إس-400» للهند، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ العقد وتسليم المنظومات بحلول عام 2025.

وقال تشيميزوف للصحفيين خلال معرض دبي للطيران:«لا أريد تحديد المبلغ، لكن تم سداد جزء منه مقدماً، ولقد بدأنا تصنيع المنظومات وسيتم تنفيذ العقد وفقاً للجدول الزمني، وتم تحديد عام 2025 لانتهاء موعد تنفيذه».

ووفقاً لما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية، فقد أعلنت نيودلهي عزمها شراء «إس-400» مرة أخرى في عام 2015. وتم توقيع عقد توريد نظام صواريخ تريومف المضادة للطائرات بقيمة5.43مليارات دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند العام الماضي.

في سياق متصل، قال مدير شركة «روس أوبورون إسبورت» ألكسندر ميخييف، إنه سيتم توقيع عقد توريد ومكان إنتاج طائرات الهليكوبتر Ka-226T لوزارة الدفاع الهندية في الأشهر الستة المقبلة.وأضاف:«من المحتمل أن تفكر الهند والإمارات بجدية في شراء مقاتلات من طراز سو-57 من الجيل الخامس».