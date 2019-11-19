«إيرباص» توفر الدعم لأسطول «طيران الجزيرة»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت شركة طيران الجزيرة، اتفاقية جديدة مع شركة «إيرباص» التي ستزودها بدعم متكامل لأجزاء الطائرات لعدد يصل إلى 29 طائرة من طراز A320ceos وA320neos، وذلك كجزء من خدمات إيرباص المعروفة باسم «Flight Hour Services (FHS)».

وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض دبي للطيران، أمس، من قبل رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، مروان بودي، والمدير التجاري لشركة «إيرباص» كريستيان شيرير.

وستقوم شركة «إيرباص» بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خدمة أجزاء الطائرات، والتي ستشمل توفير المخزون في القاعدة الرئيسية والتخزين والخدمات اللوجستية وخدمة صيانة الأجزاء والهندسة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة «سيبر» المزود التكنولوجي في صناعة السفر العالمية، عن توقيع اتفاقية جديدة مع طيران الجزيرة. ومن خلال الانضمام إلى نظام التوزيع العالمي الرائد «سيبر»، ستستفيد طيران الجزيرة من الوصول المستمر إلى سوق «سيبر» للسفر العالمي، مما يسمح للشركة بعرض وتوزيع أسعارها إلى أكثر من 425000 وكيل سفر، وآلاف الشركات حول العالم، مما يدعم استراتيجية عمل الجزيرة من خلال زيادة ربحيتها وتوسيع مبيعاتها الإضافية.