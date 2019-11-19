قائد القوات الجوية يستقبل مسؤولين عسكريين

المصدر: دبي- وام

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، كلاً على حدة- الفريق يوشيناري ماروكو رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، واللواء ديشكو قائد القوات الجوية الصربية، واللواء بارك هانجو ممثل قائد القوات الجوية الكورية، واللواء غونغ لي هوا نائب مدير لجنة المراقبة الجوية الصيني، والمارشال الجوي صادق بابا أبوبكر رئيس أركان القوات الجوية النيجيري.

كما استقبل قائد القوات الجوية الفريق المهندس- التسليح تييري كارلبير مدير التطوير الدولي للتسليح الفرنسي، والفريق أول مسيحز مان سرنبيات رئيس أركان القوات الجوية في بنغلاديش.

حضر اللقاءات عدد من كبار ضباط القوات الجوية والدفاع الجوي والوفد المرافق للضيوف، الذين أشادوا بحسن التنظيم للمعرض في دورته الحالية.