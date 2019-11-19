«إعمار» تطلق مشروع «ذا فالي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إعمار العقارية إطلاق «ذا فالي»، المشروع السكني الجديد على طريق دبي – العين، والذي يضم مساحات خضراء شاسعة، ومرافق متميزة. ويوفر المشروع الجديد مجموعة من الأنشطة المختلفة المصمّمة خصيصاً للباحثين عن نمط حياة متوازن. ويشمل المشروع وحدات سكنية من فئة تاون هاوس المصمّمة بعناية، بما يناسب الحياة الأسرية، إضافة إلى مرافق البيع بالتجزئة ووجهات الترفيه والتسلية والمراكز التعليمية والصحية.

ويقدّم «ذا فالي» فرصة استثمار مثالية للأفراد ضمن سوق العقارات الخاص بمتوسطي الدخل. ويشكل المشروع إضافة بارزة للقطاع العقاري في مدينة دبي بفضل المرافق عالمية المستوى التي يحتضنها، ويبعد مسافة خمس دقائق بالسيارة فقط من ملعب «ذا سيفينز»، وثماني دقائق من «دبي أوتلت مول»، و25 دقيقة من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي. وتتعزز جاذبية المخطط الرئيس أيضاً بفضل التحسينات التي تجري على طريق دبي - العين لزيادة عدد مساراته .

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار»: تحرص إعمار على المساهمة في تطوير مدينة دبي وتعزيز ريادتها على الصعيد الدولي، ويشكل مشروع «ذا فالي» فصلاً جديداً في هذه الرحلة.

ويتماشى المشروع الجديد مع الاتجاهات المستقبلية للسوق العقاري كونه مجمّعاً سكنياً متكاملاً في مدينة دبي بأرقى مستويات البنية التحتية والتماسك الاجتماعي والتفاعل الأصيل، والتي تمثل ركائز رئيسة للمساكن الحديثة والعصرية. ومن المقرر أن تكون المجموعة الأولى من منازل تاون هاوس في مشروع ذا فالي والتي تحمل اسم إيدين، جاهزة للتسليم في الربع الرابع من عام 2020.