تكريم دولي لأحمد بن شعفار لجهوده في تطوير قطاع تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

كرم المهندس داريل بويس، الرئيس الحالي للجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، أحمد بن شعفار؛ تقديراً لجهوده ومسيرته الناجحة على مدى 16 عاماً، ودوره في تعزيز قطاع تبريد المناطق بالشرق الأوسط، من خلال إطلاق أول دليل إرشادي للجمعية في 2008، ثم الإطلاق الناجح للدليلين الإرشاديين، الدليل الإرشادي العالمي لتصميم أنظمة تبريد المناطق، والدليل الإرشادي العالمي لمالكي الأبنية في العالم خلال هذا العام.

ويعد التكريم اعترافا دوليا، بالجهود المقدمة من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، في نشر الوعي بخدمات تبريد المناطق محلياً وعالمياً، ومناصرة القضايا البيئية. كانت الجمعية أقامت حفل عشاء في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي، بدبي. حضره أحمد بن شعفار.