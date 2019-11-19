تعزيز التعاون بين «أبوظبي العالمي» و«الخدمات المالية الكرواتية»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي مذكرتي تفاهم مع هيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية، بهدف تعزيز تعاونهما التنظيمي في مجالات التكنولوجيا المالية وإدارة الاستثمار. وقّع المذكرتين أنت زيجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية الكرواتية وفيليب ريتشارد المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق.

وتسهم الاتفاقيتان في توسيع نطاق التعاون الإشرافي بين سوق أبوظبي العالمي وهيئة الإشراف على الخدمات المالية الكرواتية، وتوفر إطاراً لتبادل المعلومات بين السلطتين لمساعدة بعضهم البعض في مواكبة التطورات التنظيمية والأخرى المتعلقة بالسوق.

وفي مجال التكنولوجيا المالية، توفر مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون لدعم الابتكار المالي وشركات التكنولوجيا المالية في تعزيز الفهم للإطر التنظيمية ذات الصلة.