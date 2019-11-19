افتتاح فندق نوفوتيل بر دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن فندق «نوفوتيل بر دبي» افتتاح أبوابه رسمياً خلال حفل أقيم مساء أول من أمس، ليشكل أول فندق 4 نجوم من الفئة المتوسطة في «مدينة دبي الطبية».

وافتتح الشيخ عبدالله المبارك الصباح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العملية للفنادق المالكة للوجهة الجديدة الفندق بحضور أكثر من 200 شخصية ومن بينها ذياب الرشيدي، قنصل عام الكويت في دبي والمناطق الشمالية؛ ورجاء ربيعة، القنصل العام لفرنسا في دبي؛ وإيان هاليداي، القنصل العام لأستراليا في دبي.

ويضم «نوفوتيل بر دبي» 219 غرفةً وجناحاً، إضافة إلى مجموعة واسعة من مرافق الصحة والعافية والأنشطة الترفيهية، بما يشمل مركزاً للياقة البدنية متكامل التجهيزات، وحوض سباحة خارجياً يمكن ضبط درجة حرارته.