«دبليو موتورز» تنضم لناسداك دبي استعداداً لمرحلة توسع جديدة

المصدر: دبي - البيان

انضمت شركة دبليو موتورز، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أمس إلى سوق ناسداك دبي، وذلك في إطار استعداد الشركة لمرحلة توسع جديدة، حيث تعد دبليو موتورز الشركة الأولى في الشرق الأوسط في تصنيع السيارات الرياضية الفاخرة عالية الأداء. وأصبحت شركة دبليو موتورز أول شركة من القطاع الخاص تودع أسهمها لدى مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي.

حيث يعزز هذا الانضمام علاقة دبليو موتورز بالمستثمرين، ويوفر باقة متنوعة من الحلول المالية التمويلية. ويقوم مركز إيداع الأوراق المالية بكل ما يختص بالأسهم نيابة عن مالكيها في بيئة آمنة، كما ييسر عمليات تحويل الأسهم بين المستثمرين.

شركة قابضة

وأنشأت دبليو موتورز شركة قابضة باسم «مجموعة دبليو موتورز أتوموتيف القابضة المحدودة» في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد المركز المالي الأول في المنطقة، وأحد أفضل عشرة مراكز مالية عالمياً.

وخلال الاحتفال بقرع جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، قال رالف آر. دباس، مؤسس دبليو موتورز ورئيسها التنفيذي: يعد التعاون بين دبليو موتورز وناسداك دبي خطوة كبيرة تدعم خططنا التوسعية، وإطلاقنا الوشيك مصنع السيارات، وتطوير موديلات سياراتنا القادمة فضلاً عن تطوير أقسامنا الخاصة بالسيارات الكهربائية ذاتية القيادة. ويمثل انضمامنا لناسداك دبي خطوة استراتيجية بالنسبة لنا تأتي منسجمة مع إعلاننا عن عملية جمع رأس المال في الطرح الخاص القادمة .

وأشار عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: يسعدنا أن نوفر لشركة دبليو موتورز ومساهميها مزايا مركز إيداع الأوراق المالية «CSD» بما في ذلك الحضور العالمي والإطار التنظيمي رفيع المستوى. هذه المنصة على أتم الاستعداد لاستضافة أسهم الشركات الخاصة من مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق الجغرافية التي تسعى للانضمام للتعاون مع البورصة الدولية في المنطقة.

خطوة متميزة

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: يُعد إيداع أسهم شركة دبليو موتورز، إحدى أبرز شركات السيارات في المنطقة، إلى مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي خطوة متميزة تدعم المنطقة بتوفير حلول تساعد الشركات على التواصل والتفاعل مع المستثمرين وعلى توسيع أعمالها أيضاً.

تحويل

ستتم عمليات تحويل ملكية جميع الأسهم التابعة لمجموعة دبليو موتورز أتوموتيف القابضة المحدودة بصورة آمنة لدى مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي. وسيجري التداول خارج البورصة وتبقى دبليو موتورز شركة ذات ملكية خاصة.