«نخيل» تفتتح مركزاً تجارياً في مدينة التنين

المصدر: دبي - البيان

افتتح علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل»، أمس مركزاً تجارياً في مدينة التنين بقيمة 169 مليون درهم. ويحتوي المجمع على عدد من المحال التجارية بجانب عدد كبير من المواقف المغطاة لتسهيل الوصول بشكل أسرع لـ40 مليون زائر كل عام.

ويحتوي المجمع المكون من أربعة طوابق على 150 محلاً تجارياً وكشكاً بمساحة تبلغ 118,000 قدم مربعة من مساحات البيع بالتجزئة في الطابق الأرضي، مع وجود 900 موقف للسيارات والذي تم بناؤه لتلبية طلب الزوار المتزايد في مدينة التنين، حيث يوجد أكثر من 1700 تاجر صيني من الجنسين، لإدارة 5000 من المتاجر والمطاعم والمنافذ الترفيهية.

وستسير شركة سن تور، أحد أهم الشركات العاملة في سوق التنين، منطقة البيع بالتجزئة في المركز الجديد، مع مجموعة جديدة من متاجر الألبسة والسلع المنزلية والإلكترونيات وغيرها. واحتفالاً بالافتتاح يقدم المركز الجديد عرضاً خاصاً منذ الآن حتى 17 فبراير 2020، للفوز بسيارة جيلي (SUV)عند إنفاق 200 درهم إماراتي في محلات سن تور بالمركز الجديد، بالإضافة إلى جوائز أخرى من ضمنها هواتف ذكية، ساعات وسيارة Go Kart.

وتعتبر مدينة التنين، التي تتكون من سوق التنين 1 و2 المشهورين عالمياً بالإضافة للمركز الجديد، أكبر مركز تجاري صيني في العالم خارج جمهورية الصين الشعبية. حيث يحتوي التطوير الرئيسي أيضاً على فندق آيبيس، الذي تم افتتاحه في عام 2016، وفندق بريمر ان، الذي سيتم افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام. كما سيفتتح أول مشروع سكني في المجمع بمسمى أبراج التنين وهو قيد الإنشاء حالياً.