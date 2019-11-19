«المركزي»: آلية جديدة لرصد وفرز تمويلات الإرهاب

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

أكد بيان للمصرف المركزي أنه سيطلق قريباً، آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات.

وشدد البيان على التزام المصرف بمكافحة تمويل الإرهاب إضافة إلى حرصه على ضمان امتثال جميع الأوساط المالية الخاضعة لإشرافه بلوائح العقوبات.

وجدد معالى مبارك المنصوري محافظ المصرف، رئيس اللجنة الوطنية في كلمته أمس في اختتام أعمال القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019 التي نظّمها المصرف الالتزام الراسخ بمكافحة تمويل الأعمال الإرهابية من خلال تعزيز مستويات الوعي وتطوير آليات ونظم العقوبات.

وذكر معاليه أن الإمارات تعد من المراكز المالية والتجارية العالمية التي تعمل في منطقة كثيرة التقلبات، مطالباً بضمان اعتماد نظم مناسبة وأدوات تقنية ناجحة لمكافحة انتشار وتمويل الإرهاب.

واستقطبت القمة على مدار يومين أكثر من 400 شخصية رفيعة المستوى من السلطات الاتحادية وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام وملحق الخزانة الأمريكية.