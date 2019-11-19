إقرار اتفاق أبوظبي لأطر التأمين العالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أقر المؤتمر السنوي السادس والعشرون للجمعية الدولية لمراقبي التأمين، الذي عقد في أبوظبي، الأطر العالمية الأولى للإشراف على مجموعات التأمين النشطة دولياً والتخفيف من المخاطر النظامية في قطاع التأمين العالمي، والتي سيتم الإشارة إليها دوماً باتفاق أبوظبي.

وتمتاز الأطر بأنها وضعت الإطار المشترك لمعايير وإرشادات إشرافية تركز على الإشراف الفعال على مستوى مجموعات التأمين النشطة دولياً، وتطوير معيار رأس المال التأميني بهدف إنشاء لغة مشتركة للمناقشات الإشرافية حول ملاءة المجموعة النشطة دولياً لتعزيز التقارب العالمي بين معايير كفاية رأس مال.