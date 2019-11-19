دبي تبدأ تطبيق قانون ملكية العقارات المشتركة

المصدر: دبي - البيان

أعلن سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي في مؤتمر صحافي، أمس، البدء بتطبيق القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن مُلكيّة العقارات المشتركة في إمارة دبي، الذي من شأنه الإسهام في تعزيز الشفافية وترسيخ الريادة العالمية التي وصل إليها القطاع العقاري في دبي، وأعلن عن نظام «ملاك» الذي سيجعل رسوم الخدمات المشتركة ميسرة وسهلة الدفع إلكترونياً.

وستسمح هذه المحفظة للمالكين بدفع الخدمات التي تمت الموافقة عليها من قبل الدائرة من دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.

و«نظام ملاك» يعتبر أول نظام عالمي للحوكمة العقارية، وهو نظام إلكتروني متكامل تم إنشاؤه من قبل كوادر إماراتية متخصصة. ويشمل النظام عملية التشغيل الآلي عبر نظام الإنترنت التي تتطلب من المطور وإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، تقديم معلومات دقيقة تتعلق بالخدمات المقدمة في العقارات ذات الملكية المشتركة، حتى تتمكن مؤسسة التنظيم العقاري من الموافقة على رسوم الخدمات.