الإمارات الأولى عالمياً في 5 من مؤشرات المواهب

المصدر: لوزان - البيان

تقدمت الإمارات في 16 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية، ضمن النسخة السادسة من تقرير المواهب العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحلّت في المرتبة الأولى عالمياً في خمسة مؤشرات، وفي ترتيب العشرة الأوائل في 15 مؤشراً.

وبحسب التقرير، تعد الإمارات من الدول الأكثر استعداداً لتلبية متطلبات سوق العمل سواء كان الأمر من خلال بيئة الأعمال المواتية للأعمال، وكذلك من أفضل الدول من ناحية التدريب العملي والمهني للقوى العاملة، ومن ناحية البنية التحتية الصحية والعدالة.

ويعكس الأداء الإماراتي النتائج الإيجابية للاستراتيجية التنموية، التي تنتهجها الإمارات وقيادتها الرشيدة لبناء اقتصاد وطني قوي، يعزز من تنافسية سوق العمل، ويخلق بيئة ملائمة لنمو وازدهار الأعمال، من خلال بناء واستقطاب كوادر متسلحة بالمعرفة والمهارات والخبرات العالمية.

ويعد أداء الإمارات في المؤشرات الفرعية لمؤشر الجاهزية الأفضل على الإطلاق، حيث تحل الدولة في المركز الأول عالمياً في أربعة منها وهي: العمالة الماهرة، والمهارات في مجال الخدمات المالية والاقتصادية، والخبرة الدولية، وكبار المديرين المختصين.